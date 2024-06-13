В настоящее время 74% строительных компаний в Украине испытывают дефицит кадров.

В Украине наблюдается серьезная нехватка работников строительной отрасли. Дефицит кадров на строительных площадках достигает 40%, из-за чего к работе начинают привлекать мигрантов.

Об этом пишет Forbes. Конфедерация работодателей Украины со ссылкой на данные Пенсионного фонда сообщила, что по состоянию на 1 января 2024 года в строительной отрасли Украины официально работало 298 992 человека. По сравнению с даными двухлетней давности, этот показатель снизился на 25,4%.

"В настоящее время 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предварительной оценкой, в том числе 55% – осенью 2023 года", – сказано в исследовании рынка труда, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация. Видео дня

Строительным компаниям не хватает до 30–40% рабочих специалистов, добавляет Директор строительной компании 7CI Group Ольга Гавура заявила, что нехватка специалистов достигает 30-40%. Одна из компаний уже привлекла мигрантов – там нуждаются в каменщиках, бетонщиках и их помощниках. Приезд рабочих ожидается уже в июне.

Отмечается, что за период войны для работы в Украине привлекали людей из таких стран как Пакистан, Непал, Индия, Бангладеш, Филиппины, а также из стран Африки.

Ситуация на рынке труда в Украине

Министерство экономики Украины заявило, что уделит больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В частности, женщины начали овладевать профессиями, которые когда считались сугубо "мужскими".

Министр Юлия Свириденко говорила, что для украинской экономики есть два критически важных вызова – это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

Стоит отметить, что по итогам I квартала 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% относительно показателя прошлого года и составляет 18 903 грн.

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