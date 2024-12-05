Отмечается, что на стоимость квадратного метра будут влиять ряд факторов, в том числе, курс валют.

Цены на жилье в Украине в 2025 году будут только расти. Многие украинцы, которые рассматривали возможность покупки жилья, пойдут на этот шаг, чтобы в дальнейшем не переплачивать.

Издание "Громадське" пишет, что дополнительным фактором, который повлияет на спрос и цены, - уменьшение интенсивности обстрелов и общий уровень опасности в стране.

Кроме того, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс гривни к доллару на уровне 45, что также способствует подорожанию жилья.

Видео дня

"На первичном рынке стоимость квадратного метра традиционно привязана к курсу доллара", - объясняет Марианна Бигунец из строительной компании Gazda.

В компании ожидают роста стоимости жилья на первичном рынке в 2025 году как минимум на 20%.

"Более "выигрышные" проекты по указанным характеристикам могут вырасти и на 25-30%", - отметила эксперт.

При этом в компании Perfect Group прогнозирует, что к концу нынешнего года цены на "первичку" в Киеве вырастут на 5-10%, а уже в середине 2025 года один квадратный метр обойдется в 65 тысяч гривен (сейчас - 52,5 тысячи). Что касается вторичного рынка, то к концу следующего года ожидается, что цены вырастут на 7-10%.

Среди причин, которые повлияют на рост цен на жилье, аналитики портала OLX называют расширение государственной ипотечной программы "еОселя", рост курса доллара, удорожание стоимости строительных материалов и рабочей силы, а также вероятный рост налогов при покупке жилья.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

Летом на рынке недвижимости наблюдался низкий спрос, поэтому повышение цен не ожидалось. По словам эксперта по недвижимости Юрия Питы, исключение на могли составлять лишь более безопасные западные регионы страны.

Позже директор по продажам строительной компании GAZDA Мариана Бигунец отметила, что в случае новой волны отключений света спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%.

Вас также могут заинтересовать новости: