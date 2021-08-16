По состоянию на 16 августа один биткоин стоит чуть больше 46 тысяч долларов.

Эксперты дали новый прогноз на курс биткоина. Оказалось, самая популярная криптовалюта может существенно вырасти в цене. Так, биткоин может "взлететь" до 50 тысяч долларов.

Об этом сообщили эксперты издания о криптовалютах newsbtc.

По мнению аналитиков, сначала биткоин подорожает до 48 тысяч долларов, после чего перешагнет отметку в 50 тысяч долларов. Специалисты издания считают, что криптовалюта сейчас находится в стабильном состоянии, однако во время роста курса биткоин может испытать сопротивление.

По состоянию на 16 августа один биткоин стоит чуть больше 46 тысяч долларов.

Читайте такжеВ Украине стремительно дорожают сигаретыКак известно, курс криптовалюты никак не связан с экономическими факторами. Любое заявление от представителей больших корпораций может существенно повлиять на биткоин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что курс биткоина может подняться до 100 тысяч долларов.

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Автор: Полина Кузенко