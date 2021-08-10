Аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост курса главной криптовалюты до $100 тыс.

В ближайшее время стоимость биткоина будет расти, а его стоимость на максимуме может достичь $100 тыс.

Такой прогноз озвучил аналитик Майк Макглоун, сообщает Bloomberg.

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Аналитик Bloomberg Майк Макглоун спрогнозировал рост курса главной криптовалюты до $100 тыс.

"Биткоин, похоже, имеет поддержку у отметки в около $30 тыс., что сравнимо с $4 тыс. в начале 2019 года, и мы видим параллели с той отметкой. Они могут иметь сравнительный анализ криптовалюты на пути к $100 тыс.", – отметил аналитик

По мнению эксперта, биткоин скорее вернется к отметке в $60 тыс., чем упадет до $20 тыс.

Как менялся курс криптовалюты:

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.

17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.

Автор: Елена Коваленко