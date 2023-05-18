Уже прекратили работу сервисные центры MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.

В России начали зкрываться авторизованные сервисные центры Apple. Так на данный момент прекратили работу сервисные центры MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.

Как сообщают "Известия", в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, которые не относятся к крупным компаниям или сетевым ретейлерам, таким как Re: Store или "М.Видео". Столичный АСЦ "Бробролаб"объявил кампанию по сбору 6 млн рублей на продолжение деятельности.

Расширенная гарантия Apple Care+ в России по-прежнему работает, однако только для iPhone и Apple Watch — на Mac и iPad она не распространяется.

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Сейчас Apple не поставляет комплектующие в Россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран, что серьезно увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость постгарантийного обслуживания.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов уверен, что АСЦ продолжат закрываться. "Существенная часть ремонтов и обращений перенеслась в серую зону. Ситуация с запчастями также нестабильна. В таких условиях тем АСЦ, которые не имеют других серьезных денежных потоков, неизбежно приходится сворачивать часть деятельности и ужиматься", - сказал он.

Горяинов добавил, что помимо этого востребованность АСЦ падает, поскольку "парк техники Apple в России, остающейся на официальной гарантии производителя, стремительно уменьшается и через восемь месяцев иссякнет до штучных единиц".

Война в Украине и Apple

В январе 2023 года в России Apple Pay заменили наклейками на телефон.

13 апреля 2023 года Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота из России в своей продукции. Корпорация выполнила требования правительства США.

В 2021 году поставки вольфрамового концентрата из РФ в США составляли около 3,5% рынка. Если считать в денежном выражении, то этом примерно $3,5 миллиона. Управляющий директор рейтинговой российской службы НРА Сергей Гришунин считает, что Apple могла компенсировать отмену поставок из РФ закупками в Китае.

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