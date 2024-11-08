По мнению специалистов, это может произойти уже в конце года.

Дефицит кадров на украинском рынке труда приводит к тому, что работодатели вынуждены и в дальнейшем повышать зарплаты. Об этом сообщает Национальный банк в своем "Инфляционном отчете" за прошлый месяц.

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за имеющуюся рабочую силу. Это вместе с мягкой фискальной политикой будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса", - говорится в отчете центробанка.

В НБУ отмечают, что во II квартале этого года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.6% г/г, в то время как номинальные продемонстрировали рост на 22.1% г/г. В III квартале также наблюдались довольно высокие темпы роста номинальных зарплат.

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Темпы роста реальных зарплат несколько замедлились из-за того, что усилилось инфляционное давление. Впрочем, их все равно можно считать довольно высокими - в частности, для того, чтобы поддерживать частное потребление.

Среди прочего специалисты прогнозируют уменьшение уровня безработицы. Последнее обусловлено растущим спросом на рабочую силу. При этом уровень безработицы все равно будет выше, чем до полномасштабного вторжения.

Прогнозы НБУ - что интересного

Новый "Инфляционный отчет" коснулся и других важных для Украины вопросов. В частности, он содержит прогноз по оттоку людей из страны в 2024 году. Согласно новым оценкам, по итогам года количество людей, которые выедут из Украины, составит около 500 тыс человек.

Другой прогноз Национального банка касается тарифов на коммуналку. По мнению специалистов, они останутся неизменными в течение всего следующего года, впрочем, тарифы вырастут в 2026-м.

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