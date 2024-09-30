Отмечается, что ведомство внесет изменения в условия труда и оплату в детсадах.

В Украине может возникнуть дефицит сотрудников в сфере дошкольного образования. Украинские абитуриенты не охотно поступают на соответствующие специальности.

Заместитель министра образования и науки Украины Евгения Смирнова в интервью ZN.UA сообщила, что новый закон о дошкольном образовании заложил основу для улучшения условий труда и повышения зарплаты для воспитателей.

По ее словам, по состоянию на январь 2024 года средняя заработная плата с учетом всех надбавок составляет:

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9382 гривни — молодого воспитателя без категории и стажа работы;

11 672 гривни — воспитателя второй категории;

12 499 гривень — воспитателя первой категории;

13 325 гривень — воспитателя высшей категории.

Кроме того, Смирнова отметила, что учредители детских садов всех форм собственности смогут самостоятельно устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем определенный Кабмином, а также устанавливать для педагогических работников дополнительные вознаграждения и помощь.

Зарплата в Украине - последние новости

В Госстате сообщили, что средняя зарплата штатных работников выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

При этом министр финансов Сергей Марченко заявил, что все соцвыплаты в 2025 году будут профинансированы из госбюджета. При этом он отметил, что повышать минимальную зарплату в следующем году нет возможности, поэтому она останется на уровне 8 тысяч гривень.

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