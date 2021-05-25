Зачем правительство предлагает повысить налоги и к чему это приведет

Кабмин одобрил проект изменений в Налоговый кодекс для повышения акцизов и рентной платы с целью сбалансирования госбюджета в условиях коронакризиса. Эксперты и представители бизнеса прогнозируют, что инициатива власти нанесет вред национальной экономике.

Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета в условиях продолжающегося коронакризиса.

Полный текст законопроекта до сих пор не был обнародован. Информацию об этой инициативе предоставил Минфин в лице министра Сергея Марченко, который проинформировал об основных положениях инициативы.

«Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, созданию прозрачной конкурентной среды, повышению эффективности использования экономических ресурсов страны», - сказал Марченко.

По словам министра, законопроект, направленный на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов, призван сбалансировать государственный бюджет, а также позволит привлечь в казну свыше 60 миллиардов гривен.

Правительственный законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса в нашей стране.В частности, для предпринимателей и граждан предлагается освобождение от налога на доходы физлиц средств государственной поддержки, полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций в рамках госпрограмм «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%».

Марченко подчеркнул, что изменения в Налоговый кодекс не затронут малый и средний бизнес.

«Предложенные изменения в Налоговый кодекс не касаются малого и среднего бизнеса. Также, речь идет не о повышении налогового давления, а о сбалансировании налогов для всех участников рынков», - отметил глава Минфина.

При этом назначенный Верховной Радой на прошлой неделе первым вице-премьером, министром экономики экс-глава Налоговой службы Алексей Любченко с парламентской трибуны пообещал не повышать ставки бюджетообразующих налогов, таких, как налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

Однако, инициаторы законопроекта, переданного на рассмотрение парламентариев, предусмотрели все-таки возможности для повышения некоторых налогов.

Что сулит новый закон

Минфин сообщает, что проект закона предусматривает приведение абсолютных значений размеров ставок налогов в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей. То есть предлагается применить индекс роста потребительских цен, составивший в 2020 году 5 процентов, к ставкам акцизного налога на алкогольные напитки, отдельным ставкам экологического налога, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом.

А индекс цен производителей промышленной продукции (14,5 процентовв 2020 году) предлагается применить к ставкам рентной платы за специальное использование воды и лесных ресурсов. В Минфине считают, что это принесет в бюджет дополнительный ресурс в размере 1,6 млрд гривен в год.

Другим нововведением законопроекта является повышение эффективности взимания рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизного налога. В частности, предполагается разрушение схемы уклонения от уплаты акцизного налога с табачных изделий путем предотвращения накопления экономически неоправданных объемов товарных запасов перед повышением ставок.

Кроме того, законопроект предлагает перенести уплату 5 процентов акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий на производителей и импортеров, а также включить в перечень оснований для проведения проверок факта получения информации о нарушении законодательства об обращении горючего. Это в сумме должно принести бюджету дополнительные 6,4 млрд гривен.

Борьба со «скрутками»

Следующая законодательная новация - противодействиетак называемым «скруткам», невозврату валютной выручки, и борьба с неучтённым использованием земли и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции.

Правительство предлагает ограничить бюджетное возмещение НДС для посредников при продаже потребительских товаров, а также возмещение НДС при экспорте сельскохозяйственных товаров ряда товарных групп только после поступления валютной выручки.

Законопроектом также предусмотрено введение минимального налогового обязательства с 1 гектара товарных сельскохозяйственных земель в размере 4,5 процента нормативно-денежной оценки земли. Дополнительный ресурс от этих новшеств, по данным Минфина, должен составить 10,6 млрд гривен в год.

Правительство планирует повысить полноту уплаты налогов и эффективность администрирования налогового долга.

В частности, предусмотрены ограничения прав выезда за границу руководителя предприятия-должника до полного погашения налогового долга на основании решения суда, взыскание без обращения в суд налогового долга, возникшего в результате неуплаты самостоятельно задекларированных плательщиком сумм налоговых обязательств, а также введение налогообложения земельных участков, которые используются без надлежащего оформления прав собственности и пользования.

Возможные негативные последствия

Продвигаемые правительством законодательные изменения в системе налогообложения ожидаемо вызвали дискуссии в бизнес среде.

Специалисты отмечают, что повышение налогов для отдельных отраслей может негативно сказаться на многих сторонах жизни украинцев и ухудшит бизнессреду. В частности, ожидаемое подорожание алкоголя, табачных изделий и металлопродукции точно приведет к росту цен на жилье, а повышенная цена топлива повлияет на логистику, а, значит, добавит в цене потребительская корзина.

Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян считает, что изменения негативно отразятся на жизненно важных отраслях украинской экономики.

«Например, сельскохозяйственные компании лишатся возможности пользоваться нулевой ставкой налога и заявлять НДС к возмещению, так как меняется порядок признания факта экспорта. Если сейчас его признавали в момент появления таможенной декларации, то после принятия законопроекта - только в момент фактического прихода денег», - сказал Сароян агентству УНИАН.

«Подобные компании обычно получают деньги спустя 3-6 месяцев, а, значит, теперь возмещение НДС будет происходить гораздо дольше. Делается это для борьбы с махинациями с входящим НДС, однако, на деле для этих целей уже было внедрено электронное администрирование, которое исключает подобную практику», - добавил он.

Эксперт отметил, что от новаций также пострадают отечественные металлурги, которые и так за последние десятилетия стали менее эффективными.

По его словам, существенный рост цен на сырье должен был помочь производителям обновить свои мощности, в том числе, чтобы соответствовать новым “зеленым” правилам ЕС, но по факту, производителистолкнутся с существенным ростом налоговой нагрузки.

«Получается, что ради повышения налоговых сборов правительство больно ударит по, пожалуй, единственным все еще эффективным сферам. В то время, как теневые индустрии продолжат чувствовать себя превосходно, избегая излишнего внимания регуляторов. Прямого влияния на физлиц действительно не будет, но произойдет косвенное: дополнительное налоговое давление и сокращение выручки вынудит снижать издержки, в том числе и административные. Как итог: многие украинцы могут столкнуться со снижением зарплат или вовсе остаться без работы», - резюмировал Сароян.

Протест работодателей

Против предлагаемых правительством налоговых изменений выступила Федерация работодателей Украины (ФРУ), считающая, что законопроект принесет вред легальному бизнесу.

Члены Федерации считают сомнительными предложения ограничить выезд за границу руководителям компаний при наличии налогового долга, так как это может уменьшить шансы предприятий погасить долг.

Работодатели также убеждены, что намерения властей в очередной раз повысить акцизный налог на ликероводочную продукцию на 5 процентов не приведет к увеличению поступлений в бюджет, а будет стимулировать теневое производство.

По данным ФРУ, легальное производство ликероводочных изделий уменьшается даже без повышения ставки налога: увеличение ставки акцизного налога на 20 процентов в 2017 году не только не обеспечило дополнительных ожидаемых поступлений 1,5 млрд гривен в бюджет, но и привело к их уменьшению.

«Отдельным вопросом в законопроекте есть изменения, касающиеся взимания рентной платы с железной руды. Предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения могут оказать негативное влияние на поступление налогов в бюджет, а главное - могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а значит и сокращению десятков тысяч рабочих мест», - заявила Федерация.

Поиск консенсуса

Повышение налогов в нашей стране с точки зрения чиновников всегда имеет благую цель – увеличить поступления средств в пустую казну.

Однако возможные последствия непродуманных, поспешных инициатив могут быть плачевными. Представители бизнеса также обращают внимание на то, что новая их порция принималась Кабинетом министров без каких-либо публичных дискуссий и обсуждений с профильными ассоциациями и экономистами.

Экспертыи участники рынка предупреждают о неизбежном росте тенизации национальной экономики, которая и так находится на критично высоком уровне.

В зависимости от методики расчета, доля «теневой» экономики в Украине может составлять до 60 процентов. А повышение налогов неизбежно приведет к подорожанию ряда товаров, что по цепочке вызовет рост цен в разных сферах жизни и заставит бизнес приспосабливаться к работе в новых условиях.

Поэтому инициаторам налоговых изменений следует прислушаться к мнению бизнеса и несколько умерить аппетиты,чтобыприйти к приемлемому консенсусу.Это поможет не множить экономические проблемы в стране в условиях и без того кровожадного коронакризиса.

Екатерина Жирий

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