Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек – до 40,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 7 копеек – до 42,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 41,60 грн за евро.

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Курс во время войны:

НБУ с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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