Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,45 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 20 копеек – до 39,95 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 42,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,45 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Война в Украине и курс доллара:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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