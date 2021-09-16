В прошлом году Всемирный банк заморозил публикацию свежего рейтинга и провел ряд аудитов отчета и его методологии.

Всемирный банк отказался от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах.

Об этом решении руководства Группы Всемирного банка сообщается на официальном сайте учреждения.

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"Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно. Исследования группы информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения. Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при составлении рейтингов Doing Business 2018 и 2020 годов были нарушены правила, после чего банк заморозил публикацию следующего рейтинга и провел ряд аудитов отчета и его методологии. Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудники и руководство банка.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодня информацию о ведении бизнеса, включая выводы прошлых обзоров, отчетов и аудитов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - заявили во Всемирном банке.

Рейтинг Doing Business: что известно

Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, составляемом Всемирным банком. Это результат исследования, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и проч.

В последнем рейтинге Doing Business 2020, опубликованном в 2019 году Украина поднялась на семь пунктов и заняла 64 место среди 190 стран мира. В Минэкономразвития ожидали, что Украина могла улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021.

Однако, в августе 2020 года стало известно, что Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, выявленных в отчетах на 2018 и 2020 годы, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов соответственно.

Автор: Александр Топчий