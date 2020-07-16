Украина может подняться на 10-20 позиций в рейтинге Doing Business – Минэкономики

В этом году Украина заняла 64-ю позицию в рейтинге Doing Business среди 190 стран-участниц.

Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге "Doing Business 2021", характеризующем легкость ведения бизнеса в стране.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Doing business" Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Таким образом, Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним", - цитирует пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

В министерстве добавили, что рейтинг составляется по десяти показателям, по каждому из которых Минэкономики сейчас анализирует ситуацию.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В целом по всем десяти компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс", - сказал Петрашко.

В тройку самых результативных обновлений входят сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту. Ощутимый прогресс удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю Украина претендует на 60 дополнительных ступенек.

"Также на позиции в рейтинге положительно будут влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которому правительство в ближайшие годы имеет целью войти в топ-30, и сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем рейтинге Украина заняла 64-ю позицию среди 190 стран-участниц.

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