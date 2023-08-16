В составе вражеского флота, есть спасательный корабль которому более 100 лет.

Российская Федерация имеет проблемы с производством больших десантных кораблей.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что из-за морских дронов, которые Украина использует в Черном море, захватчику, скорее всего, придется вывести, например, в Каспийское море самые ценные корабли Черноморского флота.

Речь о кораблях последней модификации строительства - носителях "Калибров" и также больших десантных кораблях проекта "775", которые РФ на сегодня не способна производить.

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"У России есть проблемы с производством больших десантных кораблей и есть боевые единицы, которые она действительно ценит. Поэтому рисковать ими она не может. Например, она имеет в Черном море один большой спасательный корабль "Коммуна" - судно, которое было введено в состав флота еще во времена Российской империи более 100 лет назад", - рассказал Коваленко.

По его словам, россияне до сих пор используют "Коммуну", потому что не могут построить аналогичное судно спасательного типа – настолько же большое и эффективное.

"Вероятно, это самое старое судно, которое есть в составе любого флота",-говорит эксперт.

Что известно о судне "Коммуна"

Согласно открытым источникам, "Коммуна" (до 1922 года – "Волхов") - морское вспомогательное судно ВМФ РФ, спасатель подводных лодок, по конструкции - катамаран. Был спущен на воду в 1913 году. Его прототип: немецкое спасательное судно "Вулкан" (нем. SMS Vulkan).

"Коммуна" - старейшее судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически состоящее на вооружении и выполняющее боевые задачи.

Прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus.

В 1977 году "Коммуна " занималась подъемом со дна потерпевшего крушение самолета Су-24.

В 1984 году были планы по передаче судна в ведение Академии наук СССР, однако они не были осуществлены, и "Коммуна" была переоборудована для выполнения первоначальных функций судна-спасателя.

В 2022 году "Коммуна" обследовала место гибели крейсера "Москва", который потопили силы обороны Украины.

Война в Украине и флот агрессора

До полномасштабного вторжения в Украину флот РФ максимально усилился под видом учений. Они стянули шесть кораблей еще до шести, однако вскоре счет судов количественно сократился.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2023 года морской дрон атаковал большой десантный корабль "Оленегорский горняк". После атаки дроном корабль получил существенные повреждения. Данный корабль не является носителем ракет "Калибр", однако он перевозит военные грузы, технику и личный состав.

16 августа 2023 года Военно-морские силы Украины сообщили о выводе из строя пять больших десантных кораблей Черноморского флота России.

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