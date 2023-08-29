Больше надежды на будущее украинцам дают успехи ВСУ на фронте, общение с родными и обстрелы территории РФ.

Украинцев сейчас больше пугают высокие цены, потеря источников дохода и рост коммунальных тарифов, при этом ракетные обстрелы и возможный ядерный удар вызывают опасения у меньшего числа респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Груп", проведенного по заказу Украинского института будущего.

"В процессе опроса респондентам было предложено выбрать из трех наиболее актуальных проблем для них лично в настоящее время. Среди перечня проблем не был представлен вариант "полномасштабное вторжение в целом", эта проблема прогнозируется наиболее актуальной по результатам предыдущих исследований. Однако в перечне проблем были представлены проблемы, являющиеся последствиями полномасштабного вторжения, или имеющие прямую с ним связь", - говорится в исследовании.

По результатам опроса топ актуальных проблем сегодняшнего дня, по мнению респондентов, складывается следующим образом:

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высокие цены - 51%;

отсутствие стабильности/уверенности в завтрашнем дне - 50%;

низкие доходы - 37%;

отсутствие физической безопасности из-за обстрелов (ракеты, дроны и т.п.) - 34%;

высокие тарифы на коммунальные услуги - 33%;

невозможность строить планы - 30%.

"Стоит отметить, что проблемы, связанные с финансовыми вопросами, а также ощущением стабильности/уверенности в будущем, оказались более значимыми для участников опроса, чем вопросы физической безопасности", - прокомментировали исследователи.

Основные страхи и опасения

Основные страхи и опасения опрошенных граждан коррелируются с актуальными проблемами - так, среди основных страхов и опасений на данный момент зафиксирован дальнейший непомерный рост цен (38%), уменьшение дохода/потеря источников дохода (36%) и существенный рост коммунальных тарифов (30%).

Также зафиксированы страхи по поводу возможных блекаутов (30%), ухудшения физического здоровья (29%), постоянных обстрелов (28%) и ядерного удара/ядерной войны (28%). Достаточно высокие показатели страхов и опасений имеют и падение экономики (27%), взрыв на Запорожской АЭС (27%), масштабное контрнаступление РФ (26%), ухудшение психического здоровья (24%).

Исследователи отметили, что в процессе опроса важно было зафиксировать наибольшие страхи и опасения респондентов относительно ближайшего будущего.

"Мнения участников разделились, однако, с небольшим отрывом, лидерами зафиксированы следующие события/ситуации, вызывающие наибольшие страхи и опасения: уменьшение дохода, потеря источников дохода (17%), ядерный удар/ядерная война (17%), дальнейший непомерный рост цен (16%) и взрыв на Запорожской АЭС (14%)", - говорится в исследовании.

Ситуации, дающие надежду на будущее

Кроме того, у респондентов поинтересовались, какие события, ситуации или занятия дают им уверенность и надежду на будущее.

Успехи на фронте и общение с родными/друзьями - эти ответы дали соответственно 58% и 52% участников опроса. Также оказывают надежду и оказывают положительное влияние на чувство уверенности участников.

обстрелы территории РФ (в т.ч. удар по Крымскому мосту) - 33%;

военная помощь от западных партнеров - 30%;

занятие хобби - 22%;

обучение, саморазвитие - 16%;

приятные события в семье (женитьба, рождение ребенка и т.п.) - 12%.

Исследование общественного мнения в Украине

По результатам исследования по заказу Гражданской сети ОПОРА большинство украинцев поддерживают перенос выборов на срок от 1 до 5 лет в Крыму и ОРДЛО после деоккупации этих территорий. При этом большая часть опрошенных не видят необходимости отсрочки выборов на территориях, попавших под оккупацию после 24 февраля 2022 года.

По итогам опросов Киевского международного института социологии (КМИС) количество граждан, выступающих за объединение Украины со страной агрессором РФ, снизилось до 1%. Отношение украинцев ко Дню Независимости Украины за последнее десятилетие радикально изменилось: это теперь один из трех самых популярных праздников.

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