Курс гривни к евро установлен на уровне 43,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 43,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,56/40,59 грн/долл., евро – 43,48/43,49 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 11 копеек и составляет 40,92 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,25 грн/евро (курс продажи – 44,08 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 июня, подешевел на 5 копеек и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 44,25 грн за евро.

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