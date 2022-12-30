Какие-либо сильные колебания на наличном и безналичном рынках не ожидаются, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в январе 2023 года обещает быть достаточно стабильным.

Такой прогноз сделал финансовый эксперт Андрей Шевчишин, отметив, что стабильная ситуация с колебаниями курса, скорее всего, будет наблюдаться все первое полугодие следующего года, передают Факты ICTV.

"Текущая ситуация говорит, что не только на январь, но и на первое полугодие мы можем иметь достаточно стабильную ситуацию с колебаниями курса. Поэтому я не ожидаю каких-либо сильных колебаний на наличном и безналичном рынках", - отметил экономист.

Эксперт прогнозирует, что в январе наличный курс доллара удержится на отметке 42 грн/долл.

Что касается евро, то его стоимость будет продвигаться в рамках динамики валютной пары доллар-евро, уверен Шевчишин: "Я считаю, что евро будет находиться на уровне текущего курса. С нового года возможны какие-то колебания, но они будут на уровне 0,95 - 1,05. То есть в рамках этого диапазона евро и будет оставаться".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 29 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 29 декабря курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,60 грн/долл. Курс евро к гривне также укрепился на 10 копеек и составлял 42,60 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 29 декабря подешевел на 5 копеек и составлял 40,25 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 20 копеек - до 42,10 грн/евро.