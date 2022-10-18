Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,28 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 3 копейки – до 40,93 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 39,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,28 грн за долл., евро – 38,40 грн за евро.

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Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара составит 42 гривны, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

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