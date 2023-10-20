Курс евро сегодня составляет в среднем 40,60 грн/евро.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 20 октября, укрепился на 2 копейки – до 38,18 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,60 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

19 октября 2023 г. "ПриватБанк" обнародовал свежий курс. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же подешевел на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Видео дня

Эксперт рассказал, каким будет курс доллара на следующей неделе. Как отметил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе для межбанка присущими будут незначительные колебания курса, которые почти совпадут с отмененным фиксированным курсом.

По прогнозу эксперта, курс доллара в Украине на следующей неделе, 23-29 октября, будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл.

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