Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 9 октября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

9 довтня 2023 года появился свежий курс валют. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев посоветовал, стоит ли срочно покупать валюту. Эксперт прогнозирует, что курс доллара в Украине до 11 октября в большинстве касс банков и обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием и продажа от 38 до 39 грн/долл. Стоимость евро, по его словам, будет колебаться от 39,55 до 41,34 грн/евро.

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