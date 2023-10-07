Глобального ажиотажа не будет, уверил аналитик.

Курс доллара в Украине до 11 октября в большинстве касс банков и обменников финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием и продажа от 38 до 39 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евро, то стоимость евровалюты будет колебаться от 39,55 до 41,34 грн/евро.

"Существенная волатильность курсов на наличном рынке сейчас сохранится, но такого глобального ажиотажа, каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, такого не будет. Я бы все-таки не волновался. Национальный банк действительно держит ситуацию под контролем", - уверил эксперт.

На межбанке, по словам аналитика, курс доллара вряд ли поднимется до уровня выше, чем 37-37,20 грн/долл., а котировки по евровалюте не будут превышать уровня от 38,51-39,43 грн/евро.

"По моим прогнозам, для стартового успокоения рынка НБУ за эту неделю потратит не меньше от 780 до 1 миллиарда 50 миллионов резервов, а, может, даже и больше", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 6 октября

Напомним, Национальный банк Украины на 6 октября устанавливал официальный курс гривни к доллару на уровне 38,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро был установлен на уровне 38,54 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек.

А курс доллара в "ПриватБанке" 6 октября подешевел на 5 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подешевел на10 копеек и составил 40,65 грн за евро.

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