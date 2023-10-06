Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 6 октября, подешевел на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,65 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменный и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 40,00 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 6 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился также на 5 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Украина имеет все основания для стабильного курса национальной валюты, после введения режима управляемой гибкости обменного курса, считает народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, при режиме гибкого курса Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривни будет стабильным, для этого есть все основания, подчеркнул нардеп.

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