Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 9 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,80 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

6 октября 2023 года в "ПриватБанке" подешевела валюта. Курс наличного доллара к гривне подешевел на 5 копеек – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же подешевел на10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Видео дня

Национальный банк Украины на понедельник, 9 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,58 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 38,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман дал совет, скупать ли валюту. Экономист считает, что после отмены фиксированного курса доллар не "взлетит": бешеного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь все контролируемо.

Вас также могут заинтересовать новости: