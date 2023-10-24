Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 24 октября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 33 копейки и составляет 40,49 грн.

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Курс валют в Украине

Обменники обнародовали свежий курс. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 24 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем по банкам. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Официальный курс гривни к доллару на 24 октября установлен Нацбанком на уровне 36,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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