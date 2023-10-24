Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,00 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 24 октября, укрепился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем по банкам.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,00 грн за евро.

Курс валют в Украине

"ПриватБанк" обновил курс после выходных. Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 октября остался на уровне предыдущего показателя – до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составляет 40,55 грн за евро.

Видео дня

Национальный банк Украины на вторник, 24 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе для межбанка присущими будут незначительные колебания курса, которые почти совпадут с отмененным фиксированным курсом. Курс доллара в Украине на следующей неделе, 23-29 октября, будет находиться в рамках 37,5-38,5 грн/долл.

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