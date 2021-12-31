В погоне за инвестициями. Что привлекает и что отталкивает инвесторов в Украине

Из года в год власти Украины говорят об огромном потенциале нашей страны и необходимости привлекать инвестиции в разные сферы. Инвесторы, впрочем, не сильно спешат вкладывать свои средства. И проблема не только в сложной военно-политической ситуации.

В Украине действительно много сфер, в которые стоило бы вкладывать и где можно было бы зарабатывать. Но бизнес не спешит. По данным Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), главными проблемами в Украине в 2021 году инвесторы считают теневую экономику, высокий уровень коррупции и слабую судебную систему.

Непредсказуемые условия ведения бизнеса, торможение заявленных реформ, налоговое давление – это, по мнению потенциальных и реальных инвесторов, украинские реалии. С одной стороны, власть пытается улучшить инвестклимат, обещая едва не "золотые горы" и, в целом, нужные проекты, а с другой – сама же сводит на нет позитивные шаги в этом направлении инициативами, которые не нравятся бизнесу. К таковым, к примеру, можно отнести законопроект №5600 или закон об инвестнянях. Казалось бы, задумка в этих и подобных новшествах - правильная. Но реализация, мягко говоря, хромает.

"Мы инвестировали в Украину, развиваем национальную экономику и стремимся быть лучше каждый день, предлагая потребителям альтернативные инновационные продукты, которые снижают риск для здоровья курильщиков. Но, к сожалению, такие инновации пока никак не поощряются со стороны государства. В этом году акцизы на табакосодержащие изделия для электрического нагревания были увеличены на 320%, что, по сути, уравняло их с сигаретами", - рассказала в качестве примера директор по корпоративным связям компании Филип Моррис в Украине Наталья Бондаренко.

По ее словам, учитывая, что не все табачные изделия имеют одинаковый профиль риска, налогообложение должно основываться на основе оценки этого риска.

"В последние годы рынок табачных изделий уверенно движется в сторону инноваций. Но развитие рынка можно остановить даже одним непоследовательным шагом, например, радикально увеличив акциз. Пока мы видим только постоянное непрогнозированное повышение налогов, что уже вылилось в рекордный рост нелегального рынка табачных изделий, доля которого оценивается в 18%. Пересмотр акцизной политики и обеспечение дифференциации налогообложения табака для нагревания и сигарет способствовало бы привлечению миллионных инвестиций в индустрию", - подчеркнула она.

Нужен диалог

По мнению бизнеса, сегодня нужно говорить даже не о конкретных государственных решениях, а о готовности чиновников к диалогу с бизнесом. Ведь именно консультации с индустрией позволяют оценить, как на практике будет работать та или иная инициатива, получить представление о реальном влиянии на экономику, проработать все риски и слабые места. В конечном итоге, это и определяет успех будущих реформ.

Причем такой диалог должен проводиться "до", а не "после" принятия решений в кабинетах. К примеру, если говорить о "ресурсном" законопроекте №5600, он заработает с 2022 года. А на адаптацию к его нормам бизнесу отвели всего… месяц.

"За этот месяц нам нужно в спешке разобраться, как жить дальше. Как вы понимаете, это очень плохая государственная практика. Мы к этому не были готовы", - говорит директор по корпоративным связям компании Филип Моррис в Украине Наталья Бондаренко.

По словам адвоката, советника, руководителя практики GR ADER HABER Витора Зализнюка, чтобы предупреждать подобные проблемы, Украине не хватает института лоббизма (в том виде, в котором он работает в цивилизованном деловом мире). "Лоббизм – черта, присущая демократическому обществу. А альтернатива у него совсем не привлекательная – коррупция. К сожалению, в Украине отсутствует базовый закон, который урегулировал бы осуществление лоббизма на профессиональной основе", - отмечает юрист.

Сегодня в парламенте на базе двух комитетов созданы рабочие группы по наработке законопроекта о лоббизме. Возможно, нужный бизнесу документ появится уже в следующем году. А пока не удивительно, что, по данным ЕБА, чуть больше трети директоров компаний ожидают ухудшения инвестклимата в первом полугодии 2022 года. К такому мнению предпринимателей подталкивают коррупция, кумовство и слабая судебная система в Украине.

"В нашей практике мы получаем большое количество запросов от иностранных граждан и компаний, пострадавших от действий мошенников в Украине. В каждом из таких дел возникает ситуация, когда у следователя нет объективной возможности или желания эффективно их расследовать. В таких условиях достаточно сложно достичь возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, что требует значительного времени и ресурса. Репутация страны страдает, инвестиционный климат ухудшается", - рассказывает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Денис Ненов.

В результате адвокаты вынуждены работать за следователя. "Но для этого у потерпевшей стороны недостаточно правовых инструментов. Право на выдвижение обвинения и проведение собственного расследования – едва ли не единственный способ решить фактический коллапс следствия", - считает юрист.

Не говоря уже о том, что иногда "злоумышленником" может быть и само государство. Один из самых свежих примеров – двенадцать обысков за один день на предприятиях промышленно-строительной группы "Ковальская". "Предприятия нашей группы по всей стране, даже не ведущие операционную деятельность, внепланово посетили представители Государственной экологической инспекции Украины. Причина — обращение от якобы возмущенных граждан, переживающих, что деятельность "Ковальской" вредит экологии. Мы проверили заявления и выявили многочисленные несоответствия. Проще говоря, фейки, - написал на своей странице в соцсети Facebook генеральный директор группы Сергей Пилипенко. – Не так мы представляли себе "колядование"… Похоже, "колядники" хотели получить деньги вместо конфет".

Теперь, по словам Пилипенко, "колядников" ожидают судебные иски.

Поддержка не на словах

А вот что может привлечь инвесторов в Украину, так это диджитализация государственных услуг, инфраструктурная реформа и реформа градостоительства. "Наиболее инновационным нововведением 2021 года, без преувеличений, можно назвать принятие законодательства о введении "Дія.City" - специального правового режима, призванного стать альтернативой существующим условиям ведения ИТ-бизнеса", - считает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Руденко.

И речь не только о специальном налоговом режиме (хотя и об этом тоже), но и в механизмах защиты резидентов "Дія.City" от несанкционированных проверок правоохранительными органами.

"С одной стороны, особые правила налогообложения в рамках "Дія.City" делают работу в рамках этого правового режима более эффективной, чем любая существующая модель структурирования IT-бизнеса в Украине. Это также делает "Дія.City" серьезным конкурентом подобных по своей цели организаций за рубежом. С другой стороны, специальный правовой режим для IT-отрасли устанавливается сроком на 25 лет с момента регистрации резидента, любое изменение законодательства не должно ухудшать условия осуществления его деятельности, существовавшие на момент первой регистрации в "Дія.City"", - отмечает он.

Но если запуск "Дія.City", ориентировочно, станет возможным в первом квартале 2022 года, то инфраструктурные проекты реализовываются уже сейчас.

"Яркий пример сотрудничества власти и бизнеса – аэродромный комплекс в Одессе. По законодательству, только государство может быть собственником взлетно-посадочной полосы, как стратегического объекта. Соответственно и ее строительство - это обязательство государства. Город, со своей стороны, провел всю подготовительную работу и землеотвод. А частный инвестор построил новый терминал. Открытие новой взлетки состоялось в июле текущего года. И вызывает исключительно слова благодарности", - отмечает мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, в октябре одесский аэропорт встретил миллионного пассажира. "Заходят новые авиакомпании, открываются новые маршруты… Мы, со своей стороны, будем контролировать качество услуг, чтобы задействовать весь потенциал аэропорта - пять миллионов пассажиров в год", - говорит он.

Кроме этого, как отмечает Труханов, одесский регион получил от Киева существенное подспорье в виде реализуемых и уже реализованных проектов "Большая реставрация" и "Большое строительство". "На Конгрессе местных и региональных властей мое обращение к президенту Украины было не просто услышано, а, по поручению Владимира Зеленского, к вопросу Одессы наконец-то подошли как к вопросу приоритетного курорта… В госбюджете-2022 заложена субвенция на инфраструктурные проекты - 200 млн гривен. Кроме того, на регионы предусмотрена общая субвенция в размере 9 млрд гривен. И мы надеемся, даже уверены, что Одесса получит большую часть этих средств. Почему? Потому, что мы были первыми - на все проекты готова (или находится в стадии завершения) проектно-сметная документация и экспертные оценки", - рассказывает Геннадий Труханов.

По его словам, децентрализация дала городу значительный финансовый ресурс и возможность громаде самостоятельно распоряжаться средствами городского бюджета. И постепенно Одесса переходит от латания дыр к реализации полноценных проектов.

"Что мы могли предложить инвестору в 2014-2015 годах? Смена власти, нестабильная социально-политическая обстановка, боевые действия на востоке Украины… Постепенно ситуация стала меняться. В Украину зашли европейские финансовые институции, но под государственные и местные гарантии. Частные инвесторы все еще присматривались. И мы начали создавать для них условия. К примеру, запустили проект по созданию индустриального парка "Зона приоритетного развития Одессы", где будут действовать льготные условия для работы бизнеса. Потом весь мир охватила пандемия… Но мы смогли реализовать большинство запланированных проектов. И сегодня, когда городская власть имеет поддержку государства, у нас есть все шансы сделать из Одессы курорт с мировым именем", - говорит Геннадий Труханов.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки?

В нашей стране полно разных стратегий как общегосударственных, так и отраслевых. Есть и перечень приоритетных для государства инвестпроектов до 2023 года, и Национальная экономическая стратегия до 2030 года… Проблема только в том, что их нужно последовательно выполнять. И, конечно, финансировать. Но как раз конкретных мер по привлечению инвестиций власть практически не делает. Все сводится к видимости работы – написанию новых планов и стратегий.

Власть практически не делает шагов для привлечению инвестиций

В текущем году Кабмин уже ликвидировал более трех десятков консультативных и совещательных органов, в том числе по привлечению и поддержке инвестиций. Учитывая, что большинство инвесторов о них почти не слышали, эффективность их деятельности, похоже, была нулевой. В конце марта 2021 года был создан и Национальный фонд инвестиций. Пока он себя не проявил. Может, в следующем году?

Хочется верить, что тогда же "выстрелит" и закон об инвестнянях. Несмотря на то, что документ был принят в прошлом году, пока механизмы, им предусмотренные, на полную не заработали.

Конечно, сам по себе один закон или стратегия не могут явно улучшить инвестклимат в стране. Это требует комплексных изменений. Первые шаги сделаны. А пока государству следует если не помогать, то хотя бы не мешать инвесторам.

Татьяна Стежар