Деньги на счету останутся, но использовать их нельзя будет.

Долги за жилищно-коммунальные услуги и штрафы автоматически списывать с банковских карт не будут. Средства на счетах будут арестовывать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.

Исполнительная служба сможет арестовать средства на счету только в том случае, если суд или другой орган подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их нельзя будет.

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"Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.

При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.

В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на ресурсах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг "Дия";

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Как ранее сообщал УНИАН, 26 июня в "ПриватБанке" произошел технический сбой, который привел к массовому списанию средств со счетов клиентов банка. В банке обещали, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

Спустя сутки банк после технического сбоя и вернул клиентам ошибочно списанные средства.

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Автор: Анастасия Горбачева