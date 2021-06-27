В финучреждении подчеркивают, что всем клиентам ошибочно списанные средства со счетов вернули.

«ПриватБанк» полностью возобновил стабильную работу системы после вчерашнего технического сбоя и вернул клиентам ошибочно списанные средства.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в Facebook.

«Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали, не покладая рук, чтобы исправить технический сбой», - говорится в сообщении.

Сбой в «ПриватБанке»: подробности

Читайте такжеВ "ПриватБанке" пригрозили отключением Apple Pay и Google Pay: что произошло26 июня в «ПриватБанке» произошел технический сбой, который привел к массовому списанию средств со счетов клиентов банка.

В банке обещали, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

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Автор: Богдан Слуцкий