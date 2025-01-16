Первый заместитель главы Нацбанка отметила, что некоторые предприниматели пытаются оптимизировать налооблажение и попадают в ловушку.

Украинские банки могут останавливать операции своих клиентов. Такое решение может быть принято в случае поступлений крупных сумм на счета.

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Мы – Украина" отметила, что подобные операции требуют объяснений и документов, которые бы подтвердили легальность средств.

Она отметила, что некоторые предприниматели не открывают счета для ФОП, а пользуются счетом физического лица, пытаясь заработать больше, а отдать меньше.

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"Потом на этот счет физического лица начинают приходить какие-то деньги, и банк не понимает, откуда. Если ты или нигде не работаешь, или работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют объяснений и подтверждающих документов", - сказала она.

По ее словам, это "постоянная жизненная история".

"Так бизнесмен пытается заработать больше, и меньше потратиться, так чтобы иметь большую прибыль, а государство хочет, чтобы бизнесмен поделился. И в этом постоянный поиск справедливости. Мне кажется, что сейчас не время для поиска справедливости", - заявила первый заместитель председателя НБУ.

Блокировка счетов украинцев - что известно

В СМИ появилась информация о том, что украинцам могут начать блокировать банковские карты за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах.

В НБУ заявили, что информация о блокировании банковских карт за частое снятие наличных не соответствует действительности.

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