Также в ЕС прокомментировали затягивание принятия решения в Соединенных Штатах о выделении средств на помощь на следующий год.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Европейском Союзе стремятся до конца года согласовать выделение 50 млрд евро для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Отвечая на вопрос, сможет ли Евросоюз помочь Украине, если в 2024 году помощь США будет сокращена, президент Еврокомиссии подчеркнула, что Соединенные Штаты - это сильный сторонник Украины с самого первого дня во время всей войны России против Украины.

"Конечно, это внутреннее и суверенное решение США как двигаться, но когда у нас состоялись переговоры с США - две или недели назад у нас состоялся саммит ЕС-США - мы доложили о нашей доле, как мы работаем над этим, и конечно, я проинформировала о 50 млрд евро, которые я предложила Европейскому совету, и что мы упорно работаем, чтобы согласовать их до конца года", - сказала фон дер Ляйен.

Видео дня

По ее словам, она провела разговоры с американскими сенаторами и членами Палаты представителей США.

"Мы объяснили, что мы делаем, и почему мы считаем, что крайне важно, чтобы Украина имела финансовую стабильность и предсказуемость в своем бюджете", - сказала фон дер Ляйен.

Фонд помощи Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский парламент поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро.

Европейский союз должен в декабре принять окончательное решение по созданию фонда помощи Украине, средства от которого наше государство будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований. Кабинет министров Украины должен подготовить план реформ, которые утвердят европейцы.

Вас также могут заинтересовать новости: