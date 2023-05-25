Также решение акционерного общества касалось княгини Ольги.

Акционерное общество "Укрпочта" объявило о снижении стоимости доставки в США, а также об отказе от бандеролей в связи со вступлением в силу закона О почтовой связи.

Как сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский, сегодня, 25 мая, вступает в силу новый закон о почтовой связи. В соответствии с 1 июля такая вещь, как "бандеролька", которую надо было оклеивать марками, уходит в прошлое.

"Очень советуем нашим клиентам максимально использовать наши замечательные марки для оплаты этих пересылок до 1 июля, а после этого просто присылать посылки, которые можно удобно оформить онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении. Да сразу и оплатить. А марки, бесспорно, можно и надо собирать для истории, отправки писем и открыток по Украине и всему миру", - отметил Смелянский.

Он также анонсировал снижение тарифов на доставку в США с 1 июня. Тарифы на доставку снизят на 8% благодаря подписанному с почтой США соглашению PRIME.

"8% - это, кстати, стоимость минимум 1 посылки по Украине. Пересылаешь 1 мелкий пакет на США и имеешь в запасе 1 бесплатную посылку по Украине", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Кроме того, планируется отказ от печатей и сургуча. А заказать марки, конверты и другую продукцию можно оплатив картой сразу в онлайн-магазине, идти в отделение больше не нужно. Сначала услуга будет продолжаться в тестовом режиме, а с 1 июня будет работать в обычном.

Отметим, что свое сообщение Смелянский дополнил роликом об отказе от "коллаборации" украинского лидера националистического движения Степана Бандеры с княгиней Ольгой, пошутив, что вместе они воплощали "бандероль".

В мае "Укрпочта" презентовала украинцам новые марки

Как сообщал УНИАН, 9 мая акционерное общество "Укрпочта" представила нынешнюю почтовую марку по программе "Europa" - "Мир - наивысшая ценность человечества" в честь Дня Европы.

Кроме того, 9 мая, был запущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". В наборе почтового блока: "Честь. Мужество. Закон" - Нацгвардия. "Служить и защищать" - Нацполиция. "Безопасность границы - могущество государства" - Госпогранслужба. Кроме того, в серию должны войти марки, посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны. Однако их планируется выпустить позже.

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