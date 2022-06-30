Пересмотр тарифов вызван увеличением логистических затрат на доставку.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 июля повышает тарифы стандартной доставки в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических затрат на доставку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" остаются ниже по сравнению с конкурентами. Так, отправление весом до 1 кг в пределах Украины, которое ранее стоило 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.

Также ожидается подорожание услуги "Укрпочта Экспресс", которая составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

Стоимость пересылки документов вырастет на 14%, а стоимость международных отправлений останется неизменной.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что "Укрпочта" будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

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