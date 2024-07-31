Также вырос объем поступлений налички в кассы банков.

За первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли: увеличились как объем поступлений налички в кассы банков, так и ее выдача. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что объем поступлений наличных средств в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1,308 трлн грн. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Выдача налички из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1,343 трлн грн.

"Это обусловлено восстановлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция", – пояснили в НБУ. Видео дня

В то же время на увеличение объемов выдачи наличной гривни из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас налички, которая в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным платежным инструментом для осуществления розничных операций.

Крупнейшими источниками поступлений налички в кассы банков были:

торговая выручка (31,8% от общего объема поступлений);

операции клиентов с использованием платежных карточек (23,6%);

поступления от продажи иностранной валюты (17,6%);

выручка от всех видов услуг (13%).

Банковские операции во время отключений света

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечал, что во время блэкаута электронные системы расчетов могут не работать и наличные будут единственным способом рассчитаться, поэтому желательно заранее позаботиться о наличии нужной суммы. Бюджет должен соответствовать расходам человека или семьи на определенный период времени, например, за неделю.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отмечал, что сейчас почти отсутствуют проблемы с работой банкоматов, а также с расчетом банковскими картами в магазинах, поэтому потребности в снятии всей суммы с карт не существует. Он отметил, что более 70% банковских отделений присоединены к системе Power Banking, что дает гражданам возможность беспрепятственно пользоваться всеми банковскими сервисами.

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