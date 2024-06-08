Бюджет должен соответствовать расходам человека или семьи на определенный период времени.

Во время блэкаута электронные системы расчетов могут не работать. Наличные будут единственным способом рассчитаться Поэтому желательно заранее позаботиться о наличии нужной суммы.

Необходимую сумму наличных следует определять, учитывая личные потребности человека. Это означает, что бюджет должен соответствовать расходам человека или семьи на определенный период времени. Об этом "24 Каналу" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Я считаю примером надо взять 2022 - 2023 годы. Та сумма, которую вы тратите в среднем в неделю, будет достаточной во время блэкаута", – отметил эксперт.

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Фурса добавил, что украинская банковская система готова к испытаниям, и населению волноваться не стоит. Также он привел пример прошлого года, когда финансовые учреждения продолжали работать несмотря на отключение электроэнергии. Снять наличные во время блэкаута возможно несколькими способами: на кассе в магазинах где предлагается снятие наличных в пределах определенной суммы или в отделении банка, или же в кассе банка.

Ситуация в украинской энергетике

7 июня после ремонта к энергосети присоединен энергоблок-тысячник одной из АЭС, что усилит украинскую энергетическую систему. 1000 МВт мощности, которые добавили к сети, значительно усилят энергетическую систему и обеспечат надежное производство электроэнергии.

С 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов, когда есть свет. По подсчетам Минэнерго, количество очередей отключений должно быть меньше.

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