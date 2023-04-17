Украинцам, которые сейчас находятся за границей, будет легче поддерживать близких.

Украинцам, существенная часть которых была вынуждена переехать в Польшу из-за войны, теперь будет легче переводить деньги своим близким. Для них ввели возможность бесплатно получать средства в "Приватбанке" через Western Union.

Как сообщила пресс-служба банка, с апреля до середины сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в "Приватбанке" бесплатно, если такие переводы отправляются через веб - и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

Также компанией снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши.

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"Получить перевод Western Union в" Приватбанке "можно в долларах США, гривне и евро в несколько кликов через "Приват24" (мобильное приложение и веб-сайт), терминалах самообслуживания, банкоматах, через сервисный центр банка или чат онлайн, а также в отделениях банка", - отметили в учреждении.

Украинские беженцы в Польше массово трудоустраиваются

Напомним, что украинцы - трудолюбивая нация, поэтому без дела и работы не сидят даже в Польше. Об этом свидетельствуют данные министра семьи и социальной политики Польши Марлены Малонг, которая сообщила, что по состоянию на февраль 2023 года работу в Польше нашли более 900 тысяч украинцев.

Также недавно стало известно, что почти половина украинских беженцев планируют остаться в Польше и после окончания войны в Украине еще как минимум на несколько лет. Об этом говорится в исследовании миграционной платформы EWL. Если раньше остаться в Польше планировал 31% военных беженцев, то сейчас такое стремление разделяют 45%. Эксперты полагают, что такая тенденция связана с более выгодными условиями трудоустройства, которые предлагают польские работодатели.

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