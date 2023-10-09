Среди аномалий - резкое подорожание яиц

Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем 2022 года – на 7,1%.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года составила 0,5%, с начала года – 3,0%. Базовая инфляция в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года составила 0,9%, с начала года – 4,2%", - говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В разрезе товарных групп в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5% по сравнению с августом, а в годовом выражении – выросли на 5,8%. Больше всего подорожали яйца (на 12,3% по сравнению с августом, а в годовом выражении – на 23,9%). Наибольшее падение показали овощи, которые подешевели на 9,7% по сравнению с августом, а в годовом выражении цены на них упали на 25,1%.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7% по сравнению с августом. По сравнению с сентябрем 2022 года цены на эту группу товаров выросли на 11,6%.

Одежда и обувь стали дороже на 7,8% по сравнению с августом, хотя и снизились на 3% в годовом выражении.

Цены на жилье, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,1% по сравнению с августом, на здравоохранение – на 0,7%, на транспорт – на 2,2%, на образование-на 9,9%

Инфляция во время войны - последние новости

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась в годовом исчислении до 15,5%. Замедление инфляции произошло на фоне восстановления производственных и логистических цепей, в том числе на фоне стабильной ситуации в отечественной энергетике.

Инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом измерении с 15,3% в мае. В июле 2023 года потребительские цены снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

В августе потребительская инфляция в Украине замедлилась уже до 8,6% благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая.

Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах, что привело к стремительному снижению цен на эти культуры.

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