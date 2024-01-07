По словам Андрея Пышного, большую часть дефицита государственного бюджета-2024 власти планируют покрыть за счет помощи союзников.

Украина сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Он назвал прошлый год беспрецедентным и невероятно сложным и напомнил, что на 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. При этом большую его часть власти планируют покрыть за счет помощи западных союзников.

По словам Пышного, базовый сценарий НБУ предусматривает международную финансовую помощь Украине в 2024 году на уровне 38 млрд долларов.

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"Но важно обеспечивать не только объем, важно обеспечивать ритмичность, своевременность поступления, ведь бюджет войны нельзя поставить на паузу", - подчеркнул глава Нацбанка.

Он также воздержался от прогнозов, каким будет курс доллара в 2024 году, в то же время пообещал обеспечивать "курсовую устойчивость".

"Национальный банк традиционно не дает прогнозов по курсу, но декларирует о том, что мы будем эффективно обеспечивать наш мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости", - сказал Пышный.

Помощь Запада Украине - последние новости

В Пентагоне рассказали, сколько денег имеют для помощи Украине. По словам представителя оборонного ведомства США Патрика Райдера, Пентагон формально имеет $4,2 млрд для этих целей, однако без решения Конгресса не сможет пополнить эти запасы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от Европейского Союза.

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