Шмыгаль заявил, что эта поддержка поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всей территории Украины.

Украина получит 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что деньги пойдут на ремонтную кампанию поврежденных в результате российских атак украинских энергетических объектов, а также децентрализацию энергогенерирующих мощностей.

"Соответствующий меморандум подписали сегодня с президентом банка Одиль Рено-Бассо. Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - говорится в заметке главы правительства в Telegram

Шмыгаль заявил, что эта поддержка поможет обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всей территории Украины. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России ЕБРР предоставил Украине 4 миллиарда евро финансирования.

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Удары РФ по энергетике - последствия

С конца марта и до начала мая 2024 года в результате российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры было уничтожено более 8 ГВт мощностей.

Как отметил в статье для ZN.UA эксперт по энергетике Украинского института будущего в Киеве, старший научный сотрудник Института Кеннана в Вашингтоне Андриан Прокип, речь идет почти о половине пикового зимнего потребления.

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