По словам главы правительства, положительная оценка международных партнеров демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ.

Транш Международного валютного фонда в 700 млн долларов, выделение которого было одобрено советом МВФ, Украина направит на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

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По его словам, мерами в реформировании судебной системы и финансового сектора Украина подтвердила статус надежного и ответственного партнера. "Средства МВФ будут направлены на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19", — цитирует главу правительства пресс-служба.

Транш МВФ:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составить 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by, однако она не приняла решение о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о первом пересмотре программы.

23 ноября МВФ согласовал выделение Украине транша в 700 млн долл.

Автор: Дмитрий Шварц