Более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области.

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 миллиарда долларов ежегодно, что эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, наибольшие потери - из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов. Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, проведенном совместно с министерством.

По оценкам Tony Blair Institute, более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В целом местные власти недополучают более 1,1 миллиарда долларов местных налогов.

Видео дня

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что для ускорения процесса разминирования земель правительство запустило программу компенсаций для фермеров, которые планируют разминировать сельскохозяйственные участки, на которых работают.

"Сейчас в системе Prozorro объявлено 10 аукционов на закупку услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, которые планируется разминировать - более 3 700 га. Мы ожидаем, что в ближайшие две недели аукционы успешно будут завершены и подписаны первые договоры с операторами противоминной деятельности", - сказала Свириденко.

Toni Blair Institute в своем отчете отметил, что по оценке Всемирного Банка, для разминирования всей территории Украины понадобится почти 35 миллиардов долларов. И эти деньги Украина смогла бы компенсировать меньше, чем за три с половиной года после полной очистки земель, отмечается в отчете.

Разминирование в Украине - последние новости

16 июля Верховная Рада приняла закон об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.

В августе Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". К тому времени в Украине не было профессионального стандарта деминера и фактически операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам.

Вас также могут заинтересовать новости: