В процентном соотношении больше всего вырос экспорт в Саудовскую Аравию - на 600%.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, с начала 2023 года Турция нарастила экспорт на террриторию агрессора на $1,7 млрд.

Как сообщает Daily Sabbah со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), в январе-апреле 2023 года года Турция увеличила экспорт в Россию на 83%.

В процентном соотношении больше всего вырос экспорт в Саудовскую Аравию - на 600%. Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн.

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Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В топ-3 входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд). За первые четыре месяца 2023 года Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд.

В то же время прирост турецкого экспорта в Украину в денежном выражении составил $398 млн. По этому показателю Украина занимает четвертое место, после РФ, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн) и Франции ($418 млн).

Война в Украине и запрет на экспорт в Россию

В конце апреля 2023 года появилась информация о том, что США рассматривают возможность ввести полный запрет большей части экспорта в Россию.

25 апреля 2023 гола стало известно о том, что в G7 сопротивляются плану США запретить весь экспорт товаров в Россию. ЕС и Япония выступили против. В Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполномой.

19 мая 2023 года страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию. Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.

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