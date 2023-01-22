Курс гривны к евро сегодня составляет 43,35 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 43,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 42,60 грн за евро.

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Курс доллара в Украине: актуальные новости

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время курс доллара в Украине будет относительно стабильным.

В частности, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что имеющийся курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривен к 41,50 гривен, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривен.

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