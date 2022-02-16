Многих холдеров и трейдеров по-прежнему интересует судьба биткоина и Ethereum.

В 2022 году биткоин остается символом рынка криптовалют, однако не является лидером с точки зрения доходности. Ситуация с курсом не радует инвесторов, поэтому растущая когорта переключились на альтернативные цифровые монеты.

Согласно сообщению аналитической компании Whalestats, отслеживающей тенденции в крипто-ETFs/ETN, тройка цифровых активов стали очень популярными среди крупных инвесторов.

Так, помимо биткоина и Ethereum, наиболее активно на прошлой неделе приобретались недавно созданные проекты на базе альткоинов Terra (LUNA), Tezos (XTZ) и Cosmos (ATOM). Недельный приток в эти инструменты составил $2,2 млн, $0,9 млн и $0,6 млн соответственно.

Также стоит отметить, что большую популярность приобрели XRP (Рипл) и Solana (SOL). Последняя считается одним из ключевых конкурентов Ethereum. Ранее один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд добавил ее в свой топ "взрывных" криптовалют, которых в 2022 году ждет успех.

Ранее аналитики спрогнозировали курс биткоина на 2022 год. Наиболее реалистичным вариантом видится подорожание до $100 тыс. Эта отметка еще задолго до достижения биткоином $20 тыс. или $50 тыс. фигурировала в СМИ как справедливая цена первой криптовалюты.

Писали также о пяти самых перспективных криптовалютах 2022 года. Пока стоит следить за их ценами до закрепления курса на определенном уровне.

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