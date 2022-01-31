Пока стоит следить за их ценами до закрепления курса на определенном уровне.

Пока на рынке криптовалют сохраняется неопределенность, некоторые токены вошли в стадию перепроданности, что указывает на их заниженную стоимость по отношению к фундаментальным показателям.

Аналитики компании Santiment выделили Топ-5 недооцененных активов, которые имеют потенциал для дальнейшего роста.

Uniswap

31 января токен Uniswap торгуется по $10,98, а его капитализация составляет $4,9 млрд, по данным CoinGecko. С начала 2022 года криптовалюта подешевела на 35%. В мае 2021 криптовалюта обновила исторический максимум выше $44,9. С того момента она подешевела на 75%.

Uniswap является крупнейшей децентрализованной биржей и 4-той по величине криптовалютной биржей в целом по ежедневному объему торгов

XRP

Риппл – одна самых многообещающих криптовалют в мире. По состоянию на 31 января его цена составляет $0,59, а капитализация – $28,3 млрд. За первый месяц 2022 года монета подешевела на 28%. В начале 2018 года крипта обновила исторический максимум выше $3,4. С того момента его цена снизилась на 82%.

The Graph

Также возможность для роста есть у The Graph, который торгуется по $0,39. С начала 2022 стоимость актива обвалилась на 40%. Годом ранее криптовалюта обновила исторический максимум выше $2,8. С того момента ее цена снизилась на 86%.

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The Graph – это протокол индексации для запросов к таким сетям, как Ethereum и IPFS. Он позволяет разработчикам децентрализованных приложений эффективно получать данные с различных блокчейнов и выстраивать их взаимодействие.

Aave

Перспективным проектом эксперты называют и Aave (AAVE), который входит в топ-50 самых дорогих криптовалют. Сейчас токен стоит весьма дешево, около $149, – за месяц цена обвалилась более чем на 42%. В условиях коррекции цена таких криптовалют может сильно "скакать", однако они могут стабилизировать раньше остального рынка.

Compound

По состоянию на 31 января токен Compound торгуется по $116. Капитализация проекта составляет $757 млрд. За последние две недели альткоин подешевел более чем на 40%. В мае 2021 года цена криптовалюты обновила исторический максимум выше $910. С того момента ее стоимость упала на 83%.

Compound – это децентрализованная платформа, которая выдает займы в токенах COMP и раздает их же в виде вознаграждения.

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Прислушиваясь к рекомендациям экспертов рынка помните, что курс криптовалют весьма нестабилен. Невозможно точно прогнозировать его рост или падение. Ранее эксперты назвали три важных нюанса, которые необходимо учитывать перед тем, как лезть в криптодебри.

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