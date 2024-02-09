Также он опроверг распространенные мифы о льготах для военных пенсионеров.

Военные пенсионеры в Украине действительно получают большие пенсии, но разница с гражданскими пенсиями не такая астрономическая, как многие думают. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии "Фокусу".

"Средняя пенсия больше, чем у гражданских. Если у гражданских приблизительно две тысячи грн, то у военных — десять тысяч. Хотя недавно немного увеличили выплаты. Но она не такая большая, как можно подумать, иначе бы военные не судились с государством о пересчете пенсии", — говорит Жданов.

Он также отмечает, что размер пенсии сильно отличается в зависимости от звания, в котором человек ушел в отставку. По словам Жданова, разница в выплатах у генерала и младшего офицера составляет несколько раз.

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Также Жданов опровергает распространенное заблуждение, что все военные пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте и могут бесплатно лечиться в военных госпиталях.

"Есть военные пенсионеры, которые в военных госпиталях по выслуге лет имеют право на бесплатное обслуживание. А есть те, кто может обратиться за помощью, но за собственные деньги", — поясняет полковник запаса.

Военные пенсионеры в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее народный депутат Виктор Балога "нашел" целую группу уже подготовленных украинцев, которых можно мобилизовать. По его мнению, в Украине слишком много бывших военных и правоохранителей, которые вышли на пенсию в 40-45 лет.

В свою очередь Олег Жданов объяснил, что не так с идеей мобилизовать военных пенсионеров. По его словам, их можно мобилизовать лишь на конкретную военно-учетную специальность, а такая находится не всегда.

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