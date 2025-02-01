Эксперт отметил, что базовые факторы благоприятны для поддержания стабильности курса.

Ситуация на валютном рынке в Украине до 9 февраля 2025 года будет отвечать режиму Национального банка "управляемой гибкости". Украинцам не стоит ожидать каких-либо головокружительных изменений.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курсы будут подвижны, будут меняться ежедневно, но постепенно, а не скачками.

Он уверен, что НБУ будет отслеживать все риски, исключая неконтролируемые курсовые изменения.

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Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине в период с 3 по 9 февраля будет находиться в коридоре 42-42,3 гривни за доллар на межбанке и 42,4 - 42,8 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 доллар в гривнях в Украине до 9 февраля будут стоить 4240 – 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 42400 – 42800 гривень.

Курс доллара в Украине - послдение новости

Согласно данным рейтинга The Economist за январь 2025 года, Биг Мак стоит в Украине 120 гривень, а в США 5,79 доллара. Таким образом, предполагаемый обменный курс составляет 20,73 гривни за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом говорит о том, что украинская валюта недооценена на 50,7%.

При этом вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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