Валютный рынок в Украине будет относительно стабильны. В течении ноября курс доллара будет понемногу приближаться к отметке в 42 гривни.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что главные колебания курса будут происходить в пределах 41,3-42 гривни за доллар на наличном рынке.
Таким образом, 1000 долларов в гривнах в ноябре обойдутся украинцам в 41300 – 42000.
Кроме того, эксперт отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов, а именно инфляции, макрофинансовой помощи, ситуации на фронте и в энергосистеме.
Сколько придется заплатить за 100 долларов в ноябре
Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает, что курс доллара в ноябре может удивить украинцев стабильностью, ведь НБУ не заинтересован в девальвации гривны.
По его словам эксперта, НБУ может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривни. Таким образом, в ноябре 100 долларов может стоить от 4100 до 4 150 гривень.
Сколько придется заплатить за 100 долларов в 2025 году
Банкир Сергей Фурса отметил, что доллар в 2025 году может расти, но не резко до отметки в 44 – 45 гривень за доллар. Таким образом, стоит ожидать, что 100 долларов в Украине в конце 2025 года будет в промежутке 4400-4500 гривень.