Отмечается, что в последние месяц осени будет наблюдаться постепенная девальвация гривни.

Валютный рынок в Украине будет относительно стабильны. В течении ноября курс доллара будет понемногу приближаться к отметке в 42 гривни.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что главные колебания курса будут происходить в пределах 41,3-42 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 1000 долларов в гривнах в ноябре обойдутся украинцам в 41300 – 42000.

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Кроме того, эксперт отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких факторов, а именно инфляции, макрофинансовой помощи, ситуации на фронте и в энергосистеме.

Сколько придется заплатить за 100 долларов в ноябре

Эксперт Украинского института будущего Даниил Монин считает, что курс доллара в ноябре может удивить украинцев стабильностью, ведь НБУ не заинтересован в девальвации гривны.

По его словам эксперта, НБУ может спокойно держать курс на уровне 41 – 41,5 гривни. Таким образом, в ноябре 100 долларов может стоить от 4100 до 4 150 гривень.

Сколько придется заплатить за 100 долларов в 2025 году

Банкир Сергей Фурса отметил, что доллар в 2025 году может расти, но не резко до отметки в 44 – 45 гривень за доллар. Таким образом, стоит ожидать, что 100 долларов в Украине в конце 2025 года будет в промежутке 4400-4500 гривень.

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