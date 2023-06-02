34% россиян заявили о повышении цен на лекарства.

На втором году полномасштабного военного вторжения России в Украину каждый третий россиянин (32%) отмечает повышение цен на продукты питания, коммуналку и лекарства.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), отвечая на вопрос о том, на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли, жители страны-агрессора выделяют несколько категорий.

Цены на продукты:

26% россиян заявили о существенном росте цен на рыбу и морепродукты;

каждый четвертый (25%) заявил о росте цен на молоко и молочную продукцию;

23% участников опроса заявили о росте цен на плодоовощную продукцию;

каждый пятый (20%) говорит о существенном росте цен на сахар.

19% россиян ощутили повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия;

18% жалуются на рост цен на яйца;

по 14% респондентов соответственно отмечают существенный рост цен на крупу, макаронные изделия и растительное масло;

9% россиян заявили о росте цен на алкоголь.

Динамика цен на непродовольственные товары:

34% россиян заявили о повышении цен на лекарства и медикаменты за последний месяц%;

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почти каждый четвертый (23%) говорит о росте цен на строительные материалы%;

по 22% респондентов соответственно заявили о существенном росте цен на одежду с обувью и бензин;

почти каждый пятый (18%) говорит о росте цен на электронику и бытовую технику.

Цены на коммуналку и услуги:

более четверти россиян (29%) ощутили подорожание жилищно-коммунальных услуг за последний месяц;

о росте цен медицинских услуг говорит почти каждый пятый (19%);

13% респондентов говорят о подорожании бытовых услуг;

каждый восьмой (12%) заявили о подорожании услуг пассажирского транспорта.

Опрос был проведен 26-28 мая 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

Военные расходы РФ

Согласно расчетам за 2022 год РФ тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов в день.

Дороже всего стране-агрессору обходятся снаряды и ракеты. По Украине захватчики выпускают около 20 ракет в день, цена на них примерно составляет от нескольких сотен тысяч долларов до 10 миллионов долларов. Не стоит забывать о ракетных комплексах "Искандер" по 3 миллиона долларов каждый, а еще "Калибр" по 6,5 млн долл. В среднем за день войны Российская Федерация теряет авиации на сумму 60 миллионов долларов. Танков и бронемашин - на 40 миллионов.

По состоянию на 16 мая 2023 года Россия увеличила расходы на войну в Украине на 282%. При этом дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн рублей.

30 мая 2023 года сообщалось о том, что Москва пытается засекретить увеличение военных расходов.

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