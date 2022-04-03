Дмитрий Песков не назвал сроки внедрения рублевой системы расчетов.

Власти Российской Федерации заявили, что намерены экспортировать товары за рубли. Пока что Москва требует расчетов в рублях за газ.

Об этом пишет Reuters.

"Это прототип системы (расчеты в рублях за газ, - ред.). Не сомневаюсь, что он будет распространен на новые группы товаров", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом он не назвал сроки введения расчетов в рублях с иностранными партнерами.

Песков назвал решение Запада заморозить резервы Центробанка РФ "грабежом", который ускорил отказ от доллара и евро как мировых резервных валют. В Кремле хотят, чтобы новая система заменила Бреттон-Вудскую финансовую архитектуру.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских олигархов и компаний, связанных с оборонной сферой РФ.

21 марта впервые с 28 февраля открылись торги на российском фондовом рынке. Индекс цен облигаций федерального займа обновил минимум с декабря 2014 года, упав до 98,21 пункта (9,4%). При этом рубль упал до 105,78 – за доллар и 115,8 – за евро.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате России за газ рублями

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