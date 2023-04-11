Речь идет о реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной.

Верховная Рада во время заседания приняла в первом чтении законопроекты о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент принял в первом чтении законопроекты №9051/9052 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, затронутых войной во время военного положения и 30 дней после него", - написал депутат.

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По словам Железняка, проекты законов касаются людей, имеющих договоры о потребительском кредите, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ территория.

Долги по кредитам во время войны

В марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Согласно этому закону, люди, которые оформляли кредиты в банках, получили две привилегии: не получать штрафы за просроченные кредиты; не увидеть повышение процентной ставки на сумму займа.

5 июня 2022 года председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что украинцам планируют списать долги по кредитам на жилье, которое было уничтожено во время российского военного вторжения.

В июле 2022 года Рада запретила взыскивать просроченные долги по кредитам с военных и их семей. Запрет будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после дня его прекращения.

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