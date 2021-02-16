"Проваленная" миссия МВФ. Что будет с гривней, бюджетом и инфляцией

Миссия МВФ, которая работала в Украине с 11 января по 12 февраля в виртуальном режиме, так и не приняла решение о пересмотре программы stand-by. По сути, стороны договорились дальше договариваться, а очередной транш Фонда финансовой помощи нашей стране остается под большим вопросом. Отразится ли пауза в сотрудничестве с МВФ на курсе гривни, бюджете и инфляции?

Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине в два этапа - с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля - в виртуальном режиме, закончилась для нашей страны фактически ничем. Решение о пересмотре программы финансовой помощи stand-by отложено на неопределенное время.

Новая программа stand-by была одобрена Советом Фонда 9 июня 2020 года. В течение 18 месяцев нашей стране планировалось выделить финансирование в объеме 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов). Первый транш на 2,1 млрд долларов мы получили в июне 2020-го. Власти заявляли, что до конца 2021 года ожидают получить три транша от МВФ на общую сумму в 2,2 млрд долларов. Остальные деньги – в 2022-ом. Пока планы сдвинулись с мертвой точки.

"В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые являются частью соглашения по программе stand-by для действий власти. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, наша страна должна продемонстрировать прогресс в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше по пятимиллиардной программе финансовой помощи.

Дискуссии в процессе работы миссии фокусировались на усилении управления Национального банка; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мерах, направленных на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также обсуждение касалось мер в секторе энергетики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя итоги работы миссии МВФ, заявил, что правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе stand-by. Украина продолжит конструктивное сотрудничество с Фондом.

"От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты. За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации", - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заверил, что в 2021 году без средств Международного валютного фонда Украине будет "намного труднее", но катастрофы не произойдет.

"Мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. И мы должны в этих переговорах найти правильный баланс таким образом, чтобы не перейти "красные линии" ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - подчеркнул Гетманцев.

На уточняющий вопрос, о каких "красных линиях" идет речь, Гетманцев не ответил. Но признал, что в отношениях с МВФ "потребуются дополнительные консультации, больше времени, чтобы прийти к согласию". По словам парламентария, для прохождения "сложного периода" Украина имеет "соответствующие ресурсы и возможности", будут выполнены все бюджетные обязательства, в стране будет финансовая стабильность, а курс гривни не будет лихорадить.

Кстати, то, что в отношениях с МВФ все будет "ок", нас уверяли еще в прошлом году. Якобы Украина выполнила все структурные "маяки", необходимые для пересмотра программы stand-by. Но, судя по словам Люнгмана, неразрешенных так называемых маяков осталось больше, чем предостаточно.

Эксперты предупреждали, что переговоры с МВФ будут носить негативный характер. В последние месяцы добавили проблем замораживание тарифов на рынке газа и конституционный кризис.

А впереди - миллиардные суммы выплат по госдолгам. Пик погашения придется на сентябрь текущего года. Это значит, что с бюджетом будут проблемы. Он и так сверстан с дефицитом 246,6 млрд гривен. А пороговый объем госдолга определен в размере 2,5 трлн гривен. То есть, необходимы будут заимствования. Министр финансов Сергей Марченко допустил, что без сотрудничества с МВФ госбюджет может быть пересмотрен: "На сегодня у нас достаточно средств на едином казначейском счете, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ".

Поэтому, ввиду паузы в отношениях с МВФ, чреватой сложностями заимствования на внешних рынках, вполне логичен вопрос: что будет с курсом гривни, инфляцией, финансовым рынком в целом?

Прогноз экспертов

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что основная масса нерешенных проблем накопилась вне периметра работы НБУ. Реформы судебной ветви власти и антикоррупционной системы не могли быть проведены быстро, поэтому пауза в отношениях с МВФ прогнозировалась еще в январе. С другой стороны, экономическая конъюнктура развернулась сейчас в пользу Украины – на данный момент на мировых рынках довольно высокие цены на украинский экспорт и активный приток нерезидентов на рынок ОВГЗ. Это движение ощутимо на валютном рынке. Несмотря на то, что НБУ в феврале выкупил более 200 млн долларов на рынке, гривня продолжает медленно укрепляться.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда нашему рынку ничего не угрожает, и помощь МВФ не является критичной для обеспечения финансовой стабильности. Такие ситуации Фонд часто использовал и в прошлом, и не только в Украине, чтобы провести работу по "придирчивой ревизии реформ". Практика отношений с Фондом свидетельствует, что чем более реальные угрозы для страны-заемщика вырисовываются на горизонте, тем менее придирчив МВФ к исполнению программы. Например, многострадальный законопроект о сплите (о разделении Нацкомфинуслуг), который был в перечне условий МВФ и который не принимали годами, а транши выделялись без него. Таких примеров можно навести десятки, и не только в отношении Украины. Поэтому, думаю, что нашей стране рано разочаровываться в сотрудничестве с МВФ. Фонд по-прежнему остается надежным партнером и, конечно, придет Украине на помощь в случае наличия реальной угрозы", - отметил эксперт.

Что касается курса нацвалюты, то, по его словам, итоги торгов в понедельник, 15 февраля, демонстрируют, что курс никак не отреагировал на заявление официального спикера МВФ "о необходимости большего прогресса" в программе Фонда. Рынок по-прежнему ощущает приток валюты, золотовалютные резервы Нацбанка находятся на довольно высоком уровне, а Украина остается в программе МВФ, в рамках которой продолжает работать над достижением большего прогресса.

"Наибольший пик выплат по долгам приходится на сентябрь, до того времени у сторон есть время для переговоров", - резюмировал Шапран.

Экономист Андрей Блинов обращает внимание на тот факт, что в первом квартале 2021 года Министерству финансов необходимо выплатить неполные 2 млрд долларов в инвалюте по государственному и гарантированному государством долгу. При этом в 2021 финансовый год украинское правительство вошло даже с большими остатками на своих валютных счетах, благодаря активному заимствованию в декабре 2020 года.

"Кстати, те заимствования состоялись, несмотря на то, что и тогда МВФ не предоставил второй транш. Таким образом, потребности в неотложных заимствованиях нет", - подчеркнул эксперт.

Что касается валютного рынка, то на сегодня курс находится под некоторым давлением со стороны предложения. В первую очередь, это связано с тем, что нерезиденты увеличили свои вложения в госбумаги (ОВГЗ) с начала года на 15 млрд гривен (около 540 млн долларов).

"Известие о не выделении второго транша может воздействовать на рынок психологически, но на очень краткосрочный период. Прямого воздействия на цены (инфляцию), по моему мнению, ситуация с МВФ не несет. Но вопрос бюджета является одним из краеугольных в отношениях Украина-МВФ, поскольку дефицит казны-2021 находится на достаточно высоком уровне - 5,5% ВВП, и Фонд традиционно спрашивает в подобных ситуациях правительства, как они планируют возвращаться к умеренному дефициту. Такой характер переговоров может свидетельствовать о вероятности сокращения дефицита бюджета на текущий год и объявления цели по дефициту бюджета-2022 в пределах 3% ВВП", - отметил эксперт.

Иного мнения относительно будущего гривни придерживается старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. Он считает, что, из-за неудачного раунда переговоров с Международным валютным фондом, курс нацвалюты на межбанковском рынке на следующей неделе может ослабнуть до 28,2 грн/доллар.

"Причина разворота гривни от укрепления к снижению – завершившийся неудачей раунд переговоров с МВФ. Украина не смогла выполнить ни одно из взятых на себя обязательств. Речь идет и о сохранившихся льготах при оплате населением газа, об отсутствии прогресса в борьбе с коррупцией. Новый раунд переговоров может начаться не раньше марта, и, соответственно, новый транш кредита, при самом благоприятном исходе, может прийти не ранее лета", - подчеркнул эксперт.

По оценке ряда аналитиков, если Украина выполнит часть проблемных "маяков" МВФ, то следующая миссия Фонда по первому пересмотру программы stand-by может посетить Украину, ориентировочно, в апреле-мае. Время для активизации реформ есть. Остается только в реальности, а не на словах, ими заняться.

Нана Черная

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